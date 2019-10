WK atletiek – Belgian Cheetahs worden uiteindelijk vijfde na diskwalificatie Canada

De Belgian Cheetahs zijn zondag uiteindelijk vijfde geworden in de finale van de 4×400 meter bij de vrouwen op de slotdag van het WK atletiek in Doha. Ze kwamen als zesde over de meet. Jamaica en Canada werden vervolgens gediskwalificeerd, maar de Jamaicanen gingen met succes hiertegen in beroep. Startloopster Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus bleven in 3:27.15 Oekraïne (3:27.48) en Nederland (3:27.89) voor. De wereldtitel ging naar de VS in 3:18.92, voor Polen (3:21.89). Jamaica (3:22.37) moest in eerste instantie het brons afstaan aan Groot-Brittannië (3:23.02), maar ging met succes in beroep tegen die beslissing.

De Cheetahs, vorig jaar vierde op het EK in Berlijn, plaatsten zich zaterdag in de reeksen met een nieuw Belgisch record (3:26.58) voor de finale en de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Ze lieten toen de zevende chrono van alle deelnemende landen optekenen.

Op dit WK moesten de Cheetahs het stellen zonder hun nummer één Cynthia Bolingo, op de sukkel met haar achillespees.

