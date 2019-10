Verkiezingen Kosovo – Drie partijen roepen zichzelf tot overwinnaar uit

De drie grote partijen van Kosovo hebben zichzelf zondag alledrie uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen. Zowel de regerende Democratische Partij van Kosovo (PDK) als de oppositiepartijen Democratisch Liga van Kosovo (LDK) en Vetevendosje (Zelfbeschikking) beweren op kop te liggen. Ze baseren zich op gegevens van eigen waarnemers in de stembureaus en op niet openbaar gemaakte exitpolls. De centrale verkiezingscommissie zal later op de avond de eerste voorlopig resultaten bekendmaken.

In de aanloop naar de verkiezingen zijn geen betrouwbare opiniepeilingen gepubliceerd. Waarnemers houden rekening met een spannende strijd tussen de PDK van president Hashim Thaçi, de centrumrechtse partij LDK en het links-nationalistische Vetevendosje.

De parlementsverkiezingen in Kosovo moesten vervroegd worden nadat de 51-jarige premier Ramush Haradinaj in juli ontslag nam omdat hij voor het Kosovotribunaal in Den Haag zal moeten verschijnen. Servië beschuldigt hem van oorlogsmisdaden tegen het Servische volk tijdens de Kosovo-oorlog (1998-1999). Haradinaj – bijgenaamd “Rambo” – was commandant van de rebellenbeweging UCK, die twintig jaar geleden voor Kosovaarse onafhankelijkheid vocht.

bron: Belga