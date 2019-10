Rectavit Series Pelt – Sweeck: “Dit mag nog even blijven duren”

Laurens Sweeck (Pauwels-Sauzen Bingoal) heeft zijn derde overwinning van het seizoen beet. Na winst in Eeklo en een kleine cross in Amerika zegevierde hij nu ook in de GP Pelt. Pauwels Sauzen-Bingoal heeft zijn start van het veldritseizoen niet gemist. Na twee zeges in de Wereldbeker met Eli Iserbyt en de overwinning voor Michael Vanthourenhout in Meulebeke wist Laurens Sweeck voor de derde keer al dit seizoen te juichen, voor de vierde keer al in (Neer)Pelt. “Voor deze overwinning ben ik wel diep moeten gaan”, aldus Sweeck na afloop. “Dit was een lastig rondje, door het weer ook. Ik was gestart op griffo’s, maar dat bleek niet het juiste profiel, waardoor ik een paar keer de materiaalpost binnen moest om te wisselen.”

Sweeck pikte vooraan weer aan, maar sukkelde daarna met zijn rem. “Mijn remblokjes waren kapot en ik werd weer teruggeslagen. Ik dacht toen dat het over en out was, want het gaatje met de kopgroep werd wel groot.”

Toch keerde Sweeck terug op leider Quinten Hermans. “Je moet erin blijven geloven op dit parcours. Het was echt lastig en op deze omloop komt iedereen zichzelf wel eens tegen. Ik wist dat ik in orde was en deelde het goed in. Er was ook een bepaalde passage waar ik iedere keer toch een vijftal seconden winst boekte. Dat gaf me vertrouwen en zodra ik Hermans had ingehaald, was ik mentaal in het voordeel. Ik sloeg een kloofje en dan was het zaak om in de laatste ronde geen fouten meer te maken. Ja, het loopt wel goed voor de ploeg, van mij mag dat gerust nog een tijdje duren.”

bron: Belga