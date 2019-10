Oostenrijkse spoorwegen plannen nachttrein tussen Brussel en Wenen

De Oostenrijkse spoormaatschappij ÖBB wil vanaf januari volgend jaar een nachttrein inleggen tussen Brussel en Wenen. Dat heeft topman Andreas Matthä gezegd in een interview met de Wiener Zeitung. Een jaar later zou een directe nachtverbinding met Amsterdam op het programma staan. Daarnaast willen de Oostenrijkers ook het Italiaanse Triëste aan het lijstje toevoegen. De ÖBB plaatste op Twitter al een welkomstboodschap aan Brussel tezamen met een foto van het Atomium, maar verdere details zijn voorlopig niet bekend. Het is dus nog wachten op meer informatie over de frequentie, de precieze route en de tarieven van de nieuwe route.

Momenteel beschikken de Oostenrijkse spoorwegen al over verschillende nachttreinen, Nightjets genoemd, naar diverse bestemmingen in Duitsland, Zwitserland en Italië.

Bron: Belga