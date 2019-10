Noord-Korea wil geen nucleaire gesprekken met VS meer als Washington beleid niet aanpast

Noord-Korea is niet van plan om opnieuw met de VS rond de tafel te gaan zitten voor nucleaire gesprekken, zolang Washington zijn “vijandige” beleid ten opzichte van Pyonyang aanhoudt. Dat heeft een woordvoerder van de diplomatieke missie verklaard aan het officiële Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA. De Noord-Koreaanse delegatie roept Washington op om “concrete maatregelen” te nemen die een einde maken aan het huidige “vijandige beleid”. Als de VS toch vasthouden aan hun beleid, is Noord-Korea niet van plan om de “ontmoedigende onderhandelingen” voort te zetten. “Het lot van de dialoog tussen de VS en Noord-Korea ligt in de handen van Washington”, klinkt het nog.

Vertegenwoordigers van de VS en Noord-Korea waren gisteren in de Zweedse hoofdstad Stockholm samengekomen om de nucleaire onderhandelingen opnieuw op te starten. Maar op het einde van de dag deelde de Noord-Koreaanse gezant mee dat de gesprekken gefaald zijn. Uit Amerikaanse hoek luidde het echter dat de gesprekken “goed” waren verlopen en dat er gehoopt wordt op een voortzetting van de dialoog.

De onderhandelingen over het Noord-Koreaanse kernarsenaal waren in februari in een impasse terechtgekomen na de mislukte top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in de Vietnamese stad Hanoi.

Bron: Belga