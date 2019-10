Belgian Hockey League – Léopold klopt Dragons in prestigeduel

Landskampioen Léopold Ukkel heeft zondag de topper van de vierde speeldag in de Belgische hockeycompetitie tegen Dragons gewonnen met 3-2. Nog in groep A haalde La Gantoise stevig uit op het veld van promovendus Namen (1-10). Léopold kreeg met Dragons, de landskampioen van 2014 tot 2018, zijn eerste echte test voor de kiezen. De uitdaging werd nog iets groter toen de bezoekers uit Brasschaat na twaalf minuten op voorsprong klommen via Henri Raes. De Brusselaars keerden via nieuwkomers Tom Boon (27.) en Maxime Plennevaux (29.) het tij nog voor de rust. Na de pauze dikte de Franse international Gaspard Baumgarten verder aan tot 3-1. De aansluitingstreffer van de Ier Shane O’Donoghue (57.) mocht niet meer baten voor Dragons.

Nog in groep A haalde La Gantoise stevig uit in Namen. De Gentse ploeg van Pascal Kina had geen kind aan de promovendus. Vooral de Argentijn Leandro Tolini was in zijn sas. Met vijf gelukte strafcorners stuwde hij La Gantoise naar een 1-10 overwinning. Tolini is zo ook de nieuwe topschutter in de competitie. Orée hield ten slotte de overwinning thuis in Woluwe. De Brusselaars klopten Braxgata met 2-1.

Door de deelname van Herakles en Beerschot aan de Euro Hockey League werden de duels in groep B Beerschot-Racing (1-2) en Herakles-Watducks (2-4) al midden september gespeeld. Er was slechts één confrontatie op deze vierde speeldag tussen Antwerp en Leuven. De Vlaams-Brabantse promovendus liet zijn eerste overwinning optekenen dankzij Simon Gougnard, die de enige treffer van de namiddag lukte.

La Gantoise voert de stand in de A-poule aan met 10 punten, gevolgd door Orée (9), Léopold (7), Dragons (6), Braxgata (3) en Namen (0). In groep B is het foutloze Watducks de autoritaire leider. Beerschot en Racing (7 ptn), Herakles en Leuven (4 ptn) en het puntenloze Antwerp zijn op achtervolgen aangewezen.

bron: Belga