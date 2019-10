Belgen in het buitenland – Juventus smeert Inter eerste puntenverlies aan

Inter heeft zondagavond op de zevende speeldag in de Serie A zijn eerste puntenverlies geleden. De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku verloor op San Siro de topper tegen Juventus met 1-2. De Oude Dame neemt ook de leidersplaats over van Inter. De eerste kans was meteen de goede voor Juventus. Dybala (4.) hield verdediger Skriniar aan de praat en vloerde doelman Handanovic met een gekruiste pegel. De thuisploeg ontsnapte vijf minuten later aan de 0-2. Het schot van Ronaldo stierf op de deklat. De Nerazzurri herstelden goed van de furieuze start. Hun aanvalsdrang werd beloond met een strafschop na handspel van De Ligt. Lautaro Martinez (18.) deed San Siro ontploffen met de gelijkmaker vanaf de stip. Een gretig Inter haalde op slag van rust opgelucht adem wanneer de treffer van Ronaldo afgekeurd werd wegens buitenspel.

De tweede helft had aanvankelijk minder om het lijf, tot Vecino met een afgeweken schot de vlam in de pan sloeg. De poging van de Inter-middenvelder strandde op de paal. De Milanezen leken het laken naar zich toe te trekken, maar Juventus had het laatste woord. Ronaldo en Betancur rolden door het centrum alles en iedereen op om vervolgens invaller Higuain (80.) voor doel te zetten: 1-2. Inter slikt na een perfecte 18 op 18 zijn eerste nederlaag in de competitie. Juventus neemt met 19 punten de leidersplek over.

De Oude Dame kreeg in de titelrace eerder op de avond hulp van stadsgenoot Torino. Napoli geraakte in Turijn immers niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel (0-0). Dries Mertens kwam halverwege de eerste helft dichtbij een evenaring van het doelpuntenaantal van Maradona (114 goals) in Napolitaanse loondienst, maar zijn schot ging rakelings naast. Na de pauze dacht Belotti de ban te breken voor Torino, maar de lijnrechter verpestte zijn feestje. Het bleef 0-0, waardoor Napoli met 13 punten al zes punten in het krijt staat op leider Juventus.

In de Schotse Premiership leed Celtic op de achtste speeldag zijn eerste seizoensnederlaag op bezoek bij Livingston. Na 25 minuten moest de landskampioen met tien voort na rood voor Christie. In de tweede helft profiteerde de thuisploeg daar optimaal van. Robinson (47.) en Dykes (73.) legden de 2-0 eindstand vast. Boli Bolingoli werd in de 73e minuut, vlak voor de tweede tegentreffer, naar de kant gehaald bij Celtic. The Bhoys moeten de leidersplaats na een magere 1 op 6 aan aartsrivaal Rangers laten.

bron: Belga