Zes olifanten sterven na val van waterval in Thailand

Zes wilde olifanten zijn in Thailand verdronken nadat ze van een waterval waren gevallen in een nationaal park in het noordoosten van het land. Twee andere olifanten die ook in problemen waren gekomen toen ze de andere dieren te hulp schoten, zijn door de autoriteiten in veiligheid gebracht. Dat maakte het Thaise departement voor nationale parken bekend. De verantwoordelijken van het nationale park Khao Yai werden om 3 uur in de ochtend (lokale tijd) op de hoogte gebracht, nadat het getrompetter van de dieren was gehoord. Enkele uren later vonden ze de lichamen van zes olifanten aan de voet van de waterval Haew Narok. Twee olifanten probeerden de andere dieren te helpen, maar kwamen zelf vast te zitten op nauwe en gladde rotsen.

De verantwoordelijken van het park gaven de dieren met supplementen verrijkte voeding opdat ze aan kracht zouden winnen om naar boven te klimmen. De twee konden gered worden, maar verkeerden in extreme stress.

Volgens de woordvoerder van het nationaal park, Sompoch Maneerat, weet niemand “met zekerheid waarom ze gevallen zijn, maar afgelopen nacht was er zware regenval”.

De Britse openbare omroep BBC meldt dat in 1992 een kudde van acht olifanten was gestorven nadat de dieren van dezelfde waterval waren gevallen. De waterval is een toeristische trekpleister en was tijdens de reddingsoperatie gesloten voor het publiek.

