WK turnen – Belgische turnmeisjes halfweg vijfde in teamklassement

Op het WK turnen in het Duitse Stuttgart staat de Belgische meisjesploeg vrijdagavond na de eerste zes subdivisies op de vijfde plaats in het teamklassement.

Senna Deriks (Gymgroep AS), Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux) en Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) totaliseerden vrijdag 161,238 punten.

Na zes subdivies van de twaalf staat China aan kop met 169,161 punten, voor Frankrijk (166,713), Canada (162,922), Duitsland (161,897) en België (161,238).

De laatste zes subdivisies staan zaterdag op het programma. Onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland en Italië komen nog in actie.

De kwalificaties zijn niet alleen doorslaggevend voor de WK-finales (team, allround, toestel) maar ook de laatste teamtickets voor de Olympische Spelen worden in Stuttgart verdeeld. Om Tokio 2020 te halen, moet België in de top twaalf eindigen. Of dat lukt, zal zaterdagavond omstreeks 22 uur duidelijk worden.

Op het WK vorig jaar in Doha behaalden de Belgische meisjes een totaalscore van 158,970 punten, goed voor een elfde plaats.

Individueel haalde Nina Derwael een score van 15,141 punten aan de brug met ongelijke leggers en staat ze aan de leiding. Derwael verdedigt aan dit toestel haar wereldtitel. Op de grondoefening staat ze tweede met 13.600 punten en in het allroundklassement bezet ze momenteel de vierde plaats met 55,441 punten. Maellyse Brassart is de tweede Belgische op een zeventiende plaats met 51,232 punten. De Franse Mélanie De Jesus Dos Santos staat voorlopig op één.

Bron: Belga