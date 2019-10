Weerbericht – Droog in afwachting van meer regen

Zaterdag wordt het droog en rustig weer. Zondag wordt het evenwel opnieuw regenachtig en eerder fris. Ook volgende week wordt regen verwacht, zo voorspelt het KMI. Vandaag/zaterdag is er eerst in het uiterste zuiden van het land nog lichtjes regen. Elders is het droog en wisselend tot zwaarbewolkt, mogelijk met wat ochtendgrijs. In de loop van de dag wordt het overal droog met vooral in de westelijke landshelft opklaringen. In het oosten blijven er meer wolkenvelden hangen. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden over het westen. Er waait een zwakke tot matige oostenwind.

Zaterdagavond bereiken meer en meer hoge en middelhoge wolkenvelden ons land vanuit het westen. In de loop van de nacht trekt een storing over ons land en gaat het regenen. De minima liggen tussen 5 en 11 graden en worden bereikt in de eerste helft van de nacht. De wind ruimt naar het zuidwesten en neemt toe tot matig.

Zondag trekken storingen, verbonden aan een depressie, traag over ons land vanuit het westen. Het wordt dus regenachtig weer. In de loop van de namiddag kunnen er enkele opklaringen vanuit Frankrijk het land binnendrijven, maar dan neemt de kans op een bui toe. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het westen.

Maandag wordt vrijwel droog en wisselend bewolkt. De dagen daarna trekken nieuwe regenzones over het land.

bron: Belga