VS beschouwen gesprekken met Noord-Korea niet als mislukt

Anders dan Noord-Korea zien de Verenigde Staten de gesprekken met Pyongyang over het Noord-Koreaanse kernprogramma niet als mislukt. Het ruim acht uur durende overleg in Stockholm was “goed”, verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag. De Amerikanen hebben de uitnodiging van Zweden aanvaard om over twee weken samen te komen voor een nieuwe gespreksronde. Noord-Korea en de VS kunnen niet op één dag tijd “zeventig jaar oorlog en vijandigheid op het Koreaanse schiereiland” bijleggen, luidde het voorts.

Kort voordien had de Noord-Koreaanse onderhandelaar Kim Myong Gil aan journalisten gezegd dat de gesprekken mislukt waren. “De onderhandelingen hebben onze verwachtingen niet ingelost en zijn uiteindelijk afgesprongen”, verklaarde hij aan de pers voor de Noord-Koreaanse ambassade. “De mislukking van de onderhandelingen, die geen enkele doorbraak opleverden, is volledig te wijten aan de Verenigde Staten die hun gewoonlijke houding niet wilden veranderen”, klonk het nog.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington zijn de opmerkingen van de Noord-Koreaanse onderhandelaar echter geen juiste weergave van “de inhoud en de geest van de gesprekken”.

Het waren de eerste onderhandelingen tussen beide landen sinds de mislukte top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider King Jong Un in februari in Vietnam.

Zweden speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen tussen beiden landen, omdat het in tegenstelling tot de VS wel officiële diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea heeft. In januari vond in het land ook al een bijeenkomst plaats waarop een ontmoeting tussen Trump en Kim werd voorbereid.

bron: Belga