Vakbonden HP willen snel duidelijkheid over gevolgen herstructurering voor ons land

De vakbonden bij HP willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de gevolgen voor ons land van de wereldwijde herstructurering die de computer- en printerfabrikant donderdag aankondigde en waarbij de komende drie jaar tussen 7.000 en 9.000 van de 55.000 jobs moeten sneuvelen. Dat stelt Peter Darin (ACV Puls). “De herstructurering situeert zich bij HP Inc, de afdeling binnen HP die hardware printers verkoopt. In ons land werken er in Diegem zowat 150 personen voor. Het betreft verkopers en ondersteunend administratief personeel. Momenteel hebben we geen enkele informatie of – en eventueel in welke mate – de Belgische afdeling geïmpacteerd wordt”, aldus vakbondssecretaris Peter Darin (ACV Puls).

“We willen snel weten waar we aan toe zijn. Luidens de persmededeling van HP zullen de ontslagen gespreid worden over drie jaar. We willen hierbij absoluut het scenario voorkomen dat het bedrijf in die periode af en toe iemand aan de deur zet om op die manier de regeling voor collectief ontslag uit de wet-Renault te omzeilen. Met alle vakbonden overleggen we maandag over een gemeenschappelijke strategie”, aldus Darin.

bron: Belga