Steekpartij Parijs – Minister van Binnenlandse Zaken wil detectie radicalisering bij agenten verbeteren

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Edouard Philippe zal twee missies opstarten die eventuele tekenen van radicalisering moeten opmerken bij agenten die ingezet zijn in de strijd tegen terreur. Die beslissing neemt hij na de steekpartij in de politieprefectuur van Parijs. De algemene inspectie van de inlichtingendiensten zal die missies uitvoeren. Dat schrijft de Franse krant Journal du dimanche (JDD). “Voor alle inlichtingendiensten is de detectie van interne bedreigingen een absolute prioriteit. In het bijzonder mag geen enkel teken van radicalisering miskend worden of onbeantwoord blijven”, aldus de premier in een interview met de krant.

De eerste missie heeft betrekking op de inlichtingendirectie van de politieprefectuur van Parijs (DRPP), waar de dader van de steekpartij werkte sinds 2003. Daarbij zullen de instrumenten en procedures worden geëvalueerd om radicalisering bij de medewerkers op te sporen. Ook wordt nagegaan of dat goed wordt toegepast. De resultaten daarvan komen uit op het einde van de maand.

De tweede missie is gericht op alle inlichtingendiensten die te maken hebben met de strijd tegen terrorisme. De resultaten daarvan volgen tegen het einde van het jaar. De missie gaat na of alle zaken waarbij een agent een probleem stelt, goed worden behandeld, aldus JDD.

De missies moeten voorstellen doen om de procedures te verbeteren waarmee radicalisering bij de inlichtingendiensten kan worden gedetecteerd. “Men zegt me dat een nulrisico niet bestaat, dat klopt, maar het is onze verantwoordelijkheid om nooit eventuele gebreken te aanvaarden en steeds de mazen van het net te dichten”, aldus Philippe.

Vier agenten van de politieprefectuur in de Franse hoofdstad waren doodgestoken door een van hun collega’s, die een radicale visie op de islam zou hebben aangehangen en contact had met vermoedelijke salafisten. Dat had de antiterreurprocureur eerder bekendgemaakt.

Bron: Belga