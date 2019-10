Steekpartij Parijs – Macron woont dinsdag eerbetoon bij in politieprefectuur

In de politieprefectuur van Parijs vindt dinsdag om 11 uur een eerbetoon plaats aan de slachtoffers van de steekpartij van donderdag. President Emmanuel Macron zal daarbij aanwezig zijn, kondigde het Elysée zaterdag aan. Bij de steekpartij vielen vijf doden, onder wie de dader die banden zou hebben gehad met “de salafistische beweging”. Details over de ceremonie zullen maandag worden bekendgemaakt.

Vier medewerkers van de politieprefectuur werden door een van hun collega’s om het leven gebracht. Volgens antiterreuraanklager Jean-François Ricard had de man contact met vermoedelijke salafisten en “zou hij een radicale visie op de islam hebben aangehangen”. De man werd doodgeschoten in de prefectuur door een stagiair-agent, die er nog maar zes dagen was. De dader werkte al sinds 2003 bij de inlichtingendirectie van de politieprefectuur van Parijs (DRPP).

De steekpartij leidde tot een hevige polemiek in Frankrijk. De rechtse en extreemrechtse oppositie wil een parlementair onderzoek. Sommigen eisen ook het ontslag van minister van Binnenlandse zaken Christophe Castaner.

Kort na de aanval donderdag, had Castaner al gezegd dat de werknemer nooit gedragsproblemen had vertoond. De minister spreekt zich zondag op TF1 opnieuw uit.

