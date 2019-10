Rally van Wales – Neuville schuift op naar tweede plaats, leider Tänak vergroot voorsprong

Met enkel nog een korte superspecial later op zaterdagavond staat Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) na twee lussen van telkens drie klassementsritten aan de leiding in de Rally van Wales. De Est heeft 10.1 seconden voorsprong op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) is derde en volgt op 16.3 seconden van Tänak en op 6.2 seconden van Neuville. De drie titelkandidaten beheersen de Rally van Wales, de op twee na laatste rally van het WRC-kampioenschap. Alle drie de rijders reden bijzonder hard en schuwden daarbij geen enkel risico. Geen technische problemen, geen lekke band, geen slipper. Alleen ontzettend hard rijden, dat is wat Tänak, Neuville en Ogier deden. Met nog één korte rit later op de avond en vijf klassementsritten op zondag blijft de strijd voor de zege ongemeen spannend.

Tänak won zaterdag geen enkele rit, maar was met vier keer de tweede tijd bijzonder regelmatig. Beetje bij beetje nam hij afstand van Thierry Neuville die zaterdagnamiddag over Sébastien Ogier naar de tweede plaats wipte. Met Ogier op de derde plaats op 16.3 seconden blijft ook hij in de running voor de zege. De Fransman won de voorbije zes jaar vijf keer de Rally van Wales en is daarmee de absolute recordhouder.

bron: Belga