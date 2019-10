Virton is zaterdag met 0-1 gaan winnen in Westerlo op de negende speeldag van de Proximus League. Een doelpunt vanuit strafschop van Samir Hadji volstond voor de uitploeg (72.). Virton telt nu 18 punten en volgt op een punt van leider OH Leuven, dat later op de avond Lokeren (6 punten) ontvangt. Zondag maakt Beerschot nog de verplaatsing naar Union. Westerlo zakt naar de vierde plaats in het klassement, met 16 punten.

bron: Belga