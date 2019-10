In Irak zijn sinds het begin van de protestbeweging dinsdag al meer dan zestig mensen om het leven gekomen, waarvan minstens achttien in Bagdad. In de hoofdstad en het zuiden van het land raakten voorts ook meer dan 1.600 mensen gewond. Dat heeft de mensenrechtencommissie van de Iraakse regering in de nacht van vrijdag op zaterdag gemeld.

Bron: Belga