Open de España golf – Colsaerts zakt verder weg in Madrid

Met een derde ronde van 71 slagen, par, is Nicolas Colsaerts zaterdag van de 37e naar de 46e plaats gezakt op het Open de España golftoernooi (European Tour/1.5 miljoen euro), dat doorgaat op de Club de Campo Villa in de hoofdstad Madrid. Colsaerts begon nochtans goed aan zijn derde ronde. Zo putte hij op de eerste acht holes vier bridies weg waartegen hij één keer in de fout ging. Op de tweede parcourshelft moest de 36-jarige Brusselaar echter drie bogeys incasseren, wat uiteindelijk resulteerde in een ronde van par, 71 slagen en een gedeelde 46e plaats.

In de tussenstand telt Colsaerts vijftien slagen meer dan de Spanjaard Jon Rahm. De nummer vijf van de wereld had 63 slagen op zijn scorekaart staan en telt nu vijf slagen voorsprong op zijn landgenoten Samuel Del Val en Rafael Cabrera Bello, die de tweede plaats delen.

Stand na derde ronde Open de España, Madrid:

1. Jon Rahm (Spa) 196=66-67-63 -17

2. Samuel Del Val (Spa) 201=67-65-69

. Rafael Cabrera Bello (Spa) 201=66-65-70

4. Jens Dantrop (Zwe) 202=67-70-65

5. Jason Scrivener (Aus) 203=67-68-68

. Zander Lombard (ZAf) 203=67-67-69

. Adri Arnaus (Spa) 203=65-66-72

8. Justin Harding (ZAf) 205=69-72-64

. Fabrizio Zanotti (Par) 205=71-69-65

. Joschim B. Hansen (Den) 205=69-69-67

. Masahiro Kawamura (Jap) 205=70-67-68

…

46. Nicolas Colsaerts (Bel) 211=67-73-71

