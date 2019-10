Nieuwe Electrabel-voorzitter legt verlenging kerncentrales op tafel

Electrabel-voorzitter Johnny Thijs zal bij de volgende federale regering een lans breken om drie van de zeven kerncentrales bij voorkeur twintig jaar langer te laten draaien. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Standaard, dat zaterdag werd gepubliceerd. Een kortere periode weegt op de financiële haalbaarheid: “Er zijn aanzienlijke investeringen nodig voor de levensduurverlenging”, luidt het. “De kernuitstap is wettelijk geregeld. Die beslissing moeten we respecteren”, stelt Thijs. Maar tegelijk is hij van plan om met een dossier pro verlenging naar de volgende regering te stappen, met als boodschap dat het zowel voor de CO 2-uitstoot, de elektriciteitsbevoorrading als de elektriciteitsfactuur van de verbruiker een goede zaak is om drie van de zeven kernreactoren langer te laten draaien. De nieuwe voorzitter van Electrabel zou dat al hebben meegegeven aan de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders.

Thijs geeft aan dat hij niet over een nacht ijs is gegaan. Er is volgens hem zes maanden studiewerk aan voorafgegaan. De rode draad is volgens hem dat het elektriciteitsverbruik de komende decennia alleen maar zal stijgen door de terugdringing van de CO2-uitstoot. Hij begrijpt ook niet waarom de kerncentrales in ons land tegen 2025 moeten sluiten, terwijl nu al duidelijk is dat er geïnvesteerd moet worden in nieuwe gascentrales om de stroombevoorrading te verzekeren. “Maar hoeveel er nodig zijn en hoeveel tijd er nodig is om die te bouwen? Na al die studies zijn er op die vragen nog altijd geen duidelijke antwoorden.”

bron: Belga