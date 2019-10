Minister Marghem pleit voor minimum aan stabiliteit

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem pleit voor een minimum aan stabiliteit in het politieke beleid rond de geplande kernuitstap. Dat heeft ze gemeld nadat de nieuwe voorzitter van Electrabel, Johnny Thijs, in De Standaard en Le Soir een levensduurverlenging met 20 jaar geopperd had voor drie kernreactoren. “In elk geval pleit de minister van Energie voor een minimum aan stabiliteit in het politieke beleid om investeringen in de energiesector aan te moedigen, in het kader van de energietransitie. Elke beslissing moet afgewogen worden met het oog op de bevoorradingszekerheid van het land, de kost voor de consument, de impact op het milieu en de naleving van internationale akkoorden”, klinkt het.

Marghem herhaalde ook dat de wet van 2003 een kernuitstap voorziet in 2025 en dat het aan de volgende regering en meerderheid zal zijn om een standpunt in te nemen over deze kwestie.

bron: Belga