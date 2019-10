EuroMillions Basket League – Antwerp opent seizoen overtuigend tegen Leuven Bears

De Antwerp Giants hebben zaterdag hun eerste wedstrijd van het seizoen in de EuroMillions Basket League makkelijk gewonnen van Leuven (84-60). In de andere match van de avond heeft Limburg zich te sterk getoond in een spannende wedstrijd in de zaal van Mechelen (73-78). Antwerp leidde de match gedurende 40 minuten (38-24 aan de rust) en had daarvoor vooral Hans Vanwijn te danken, die goed was voor 16 punten en 12 rebounds. Ook Vincent Kesteloot (15 punten) en Dave Dudzinksi (15 punten) bleken van goudwaarde voor de ploeg. Het is voor Antwerp meteen de eerste zege in groep A, waarin Leuven nog niet kon winnen.

In groep B Is Limburg United in de slotseconden gaan winnen in Mechelen. Het duo Rawson-Kuta bezorgde de uitploeg 31 punten. Langs Mechelse kant waren Jito Kok (14 punten en 8 rebounds) en Shavon Coleman (17 punten en 10 rebounds) het best op de afspraak.

bron: Belga