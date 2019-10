EHF Cup handbal – Europese zege voor Bocholt

In de heenwedstrijd van de tweede ronde van de EHF-Europabeker heeft Bocholt zaterdagavond met 34-33 gewonnen van het Zwitserse Wacker Thun. Een bijzonder knap resultaat voor de Limburgers. Thun, dat in Zwitserland een beetje in de schaduw leeft van Winterthur, Sankt Gallen en Schaffhausen, werd twee keer kampioen van Zwitserland en won twee keer de beker. Europees is Thun een gevestigde waarde. De club is aan haar vijftiende campagne bezig. Twee keer hiervan in de Champions League. De andere deelnames zijn verspreid over de EHF-beker, de Challengecup, de Europabeker voor bekerwinnaars en de Citycup. Twee keer stonden ze in een Europese finale. In 2005 wonnen ze de Challengecup, in 2012 verloren ze die. Bocholt is aan de zesde campagne bezig, maar geraakte nooit verder dan de derde kwalificatieronde.

Bocholt speelde een uitstekende wedstrijd, had doorlopend de leiding. In de eerste helft vertaalde het overwicht van de Belgische kampioen zich in een 18-17 score. In de tweede helft liep het verschil even op tot vier goals, maar de Zwitserse profspelers lieten het niet aan hun hart komen en beperkten de schade tot 34-33. Zaterdag aanstaande staat in Thun de terugwedstrijd op het programma.

bron: Belga