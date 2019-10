Dortmund, met scorende Witsel, ziet leidersplaats wegglippen in laatste minuut

Borussia Dortmund heeft op de zevende speeldag in de Bundesliga 2-2 gelijkgespeeld in Freiburg. Axel Witsel maakte een mooi doelpunt op aangeven van Thorgan Hazard. De Borussen lieten een uitgelezen mogelijkheid liggen om terug aan de kop van het klassement te komen. Dankzij het 1-2 verlies van Bayern München tegen Hoffenheim en het 1-1 gelijkspel tussen Bayer Leverkusen en Leipzig, kent Duitsland nu vier leiders met 14 punten uit zeven wedstrijden. Borussia Mönchengladbach (13 punten), Schalke 04 (13) en Wolfsburg (12) kunnen over de drie genoemden en Freiburg springen, als ze hun wedstrijd dit weekend winnen. Dortmund volgt op 2 punten van de leiders op de zevende plaats.

Witsel veegde de nul van het bord voor Dortmund door een corner van Thorgan Hazard heerlijk in één tijd op de slof te nemen (20.). Via een mooi uitgespeelde aanval en dito afwerking van Gian-Luca Waldschmidt kwam Freiburg in de 55e minuut terug tot 1-1. Dortmund wist dankzij Achraf Hakimi, een huurling van Real Madrid, terug op voorsprong te komen (67.), maar in de 90e minuut zag de uitploeg de drie punten toch nog wegglippen, door een owngoal van Manuel Akanji. Witsel maakte de wedstrijd vol, Hazard werd na 63 minuten gewisseld.

Thomas Vermaelen is in Japan met zware 6-2 cijfers onderuit gegaan in Hiroshima. De Belg stond de hele wedstrijd op het veld bij Vissel Kobe en zag zijn ploegmaat Leo Osaki na 65 minuten rood pakken.

Bron: Belga