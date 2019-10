Nieuwe soort vliegende dinosaurus ontdekt in Australië

In het Australische binnenland is een nieuwe soort pterosaurus, een prehistorische vliegende dinosaurus, gevonden. De ontdekking suggereert dat het dier er langer overleefde dan elders op het continent.

De dino had een spanwijdte van vier meter en leefde mogelijk tussen de dinosauriërs die ongeveer 96 miljoen jaar geleden in het Winton-gebied in Queensland zwierven, zo blijkt uit een studie die vrijdag in het tijdschrift Scientific Reports staat. De gevleugelde dinosaurus, met spijkervormige tanden, was in staat om lange afstanden te vliegen. Op het land liep hij op alle vier de ledematen.

IJzeren draak

Het gedeeltelijk versteende skelet van deze nieuwe pterosaurussoort werd door paleontologen ontdekt in ijzersteen in 2017. Het werd gevonden net buiten het kleine stadje Winton, dat bekend staat om prehistorische fossielen. Het exemplaar kreeg de naam ‘Ferrodraco lentoni’ – naar de Latijnse woorden ferrum voor ijzer, draco voor draak en de naam van Wintons voormalige burgemeester Graham Lenton, die stierf in 2017.

De ontdekking is de eerste in zijn soort in Australië, zei hoofdauteur Adele Pentland van de Swinburne University. Australië heeft niet veel fossielen van pterosauriërs, met minder dan 20 bekende fragmentarische exemplaren. Over de hele wereld zijn de fossielen van de soort overigens zeldzaam, omdat hun botten dun en hol waren.

Tanden

Onderzoekers vertelden dat ze wisten dat het om een voorheen onbekende soort van de pterosauriërs ging vanwege de unieke tandkenmerken, waaronder kleine voortanden. De bevindingen suggereren dat het gaat om een eerder onbekend lid van het Anhanguera-geslacht van pterodactylen, waarvan wordt aangenomen dat ze ongeveer 100 tot 94 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven, aldus de studie.