“Courtois had tegen Brugge last van buikgriep”, legt Real Madrid wissel uit

De vervanging van Thibaut Courtois in het Champions Leagueduel tegen Club Brugge kwam er omdat de doelman last had van buikgriep. Dat laat Real Madrid vandaag weten in een officieel bericht op zijn website. Het sluitstuk van de Koninklijke bleef dinsdagavond in de kleedkamer tijdens de pauze. Real stond toen 0-2 achter en Courtois was in de eerste helft door een deel van het publiek consequent uitgefloten, ook al trof hem weinig schuld aan de treffers van Emmanuel Dennis. Alphonse Areola kwam in zijn plaats.

Coach Zinédine Zidane liet na afloop van de wedstrijd, waarin Real in extremis nog een 2-2 gelijkspel uit de brand sleepte, weten dat het geen tactische wissel was. “Hij voelde zich niet goed”, zei de Fransman. Real bevestigt nu dat Courtois geplaagd werd door “acute buikgriep”, daardoor aan uitdroging leed en de partij onmogelijk kon volmaken.

Het gerucht dat Courtois met “angstaanvallen” zou kampen, zoals in sommige Spaanse media wordt beweerd, ontkent Real dan weer met klem.

De club bevestigt tot slot dat de Rode Duivel “goed reageert” op de behandeling. De kans is evenwel gering dat hij morgennamiddag (16u) kan aantreden in de competitiematch thuis tegen Granada.

