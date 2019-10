WK atletiek – Debjani haalde het niet: “Ik wist niet of ik snel moest starten of wachten tot het eind”

Ismaël Debjani heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 1500 meter op het WK atletiek in Doha. De 29-jarige Henegouwer, de Belgische recordhouder op de 1500 meter (in 3:33.70), liep naar 3:39.11 in de derde reeks. Dat was de 31e tijd (op 43 deelnemers) en onvoldoende om heropgevist te worden. Debjani legde gedurende de eerste 700 meter de andere lopers zijn ritme op. “Ik wist vooraf niet goed wat doen”, legde onze landgenoot na afloop uit. “Snel starten of wachten op de eindsprint? Ik ben dan maar snel vertrokken, een beetje te snel misschien. Maar ik heb geen spijt van mijn beslissing. Ik denk niet dat er één tactiek was die het beste was. Deze uitschakeling is geen grote teleurstelling. Dit is een hoger niveau dan het EK (waar hij vorig jaar achtste werd, red.).”

bron: Belga