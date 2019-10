VIDEO. Hallucinant! Vrouw kruipt over omheining van leeuwenverblijf en doet dan DIT

Bezoekers van een Amerikaanse dierentuin wisten niet wat ze zagen toen een vrouw over de omheining kroop van het leeuwenverblijf. De jongedame begon uit het niets te dansen, op slechts enkele meters afstand van een leeuw.

Hernán Reynoso filmde het hele voorval. Hij dacht in eerste instantie dat de vrouw een verzorgster was. “Maar dan zag ik dat ze gewoon begon te dansen en ‘hallo’ zei tegen de leeuw”, zegt de man aan WNBC TV. “Het was echt te gek voor woorden.”

Zero-tolerance

Reynoso zei ook dat hij er met zijn familie vandoor ging toen de leeuw zich merkbaar begon te irriteren aan de vrouw. Bronx Zoo verklaarde aan WABC TV dat niemand gewond geraakte, maar dat het een “zero-tolerance beleid” heeft voor dit soort zaken.

High?

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw high zou geweest zijn op het moment van de feiten. Bronnen van TMZ wisten te vertellen dat er op sociale media een filmpje is opgedoken waarop te zien is hoe de vrouw een joint aan het roken is, net voordat ze de zoo binnenstapt.

De vrouw heeft alvast een klacht aan haar broek.