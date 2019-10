Opmars telefoneren of berichten sturen via internet gaat verder

Applicaties om te telefoneren of berichten te sturen via internet, de zogenaamde ‘over the top’-diensten, zoals Whatsapp en Facebook Messenger, blijven aan hun opmars bezig. Dat blijkt uit de jaarlijkse consumentenenquête van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

Ten opzichte van vorige jaren zetten bepaalde tendensen zich verder door. Zo blijft het gebruik van verschillende diensten toenemen, met name internet onderweg (70% van de bevraagden maakt hier gebruik van), telefonie via internet (53%), internettelevisie (33%) en TV/Video-On-Demand (27%). Daarnaast zijn er ook enkele diensten die wat betreft gebruik verder dalen: vaste telefonie (58%) en analoge televisie (9%).

Altijd bereikbaar

De evoluties kaderen volgens het BIPT “in de maatschappelijke trend dat men op elk moment en op elke plaats bereikbaar en geconnecteerd wil zijn”. “Operatoren spelen hier dan ook handig op in door mobiele data prominent in hun aanbod uit te spelen.”

Het klantenaandeel van de vijf meest prominente operatoren op de markt – Proximus, Telenet, Orange, VOO en BASE – is de afgelopen drie edities van de bevraging stabiel gebleven. Proximus blijft het populairst. Vast internet is de dienst waar de klanten het minst tevreden over zijn en de meeste problemen mee ondervinden. In het algemeen valt het wel op dat weinig klanten echt uitgesproken tevreden zijn over de dienstverlening van hun operator.