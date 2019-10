Levi’s en Google lanceren ‘slim’ jeansvest

Jeansvestjes zijn wellicht een van de meest iconische stukken uit de modegeschiedenis. Je kan ze overal mee combineren en zelfs Meghan Markle heeft ze bestempeld als beste optie voor het tussenseizoen. Je zou denken dat er weinig kan veranderd worden aan een jeansvest, maar daar denken Levi’s en Google anders over.

Wat als je het iconische jeansvest van Levi’s combineert met de moderne technologie van Google? Wel, dan krijg je een ‘slim’ jeansjasje, oftewel de Jacquard.

Jacquard

Het is niet de eerste keer dat de jeansproducent en technologiereus samenwerkten. Ze ontwierpen eerder al een soortgelijk jasje, maar dat had als grootste nadeel dat je het slechts tien keer mocht wassen. Nu hoeft je jeansvest natuurlijk niet elke week de wasmachine in, maar tien wasbeurten is niet heel veel en bovendien is zo’n beperkte levensduur niet bepaald ecologisch. Bij de nieuwe Jacquard is dat probleem gelukkig opgelost. Je kan het technologische inzetstukje, dat in de mouw zit, makkelijk verwijderen. Daardoor kan je jas net zo vaak de was in als je zelf wil.

Functies

De vraag is natuurlijk wat zo’n slim jeansvest dan precies kan. Via de app verbind je het inzetstuk met je telefoon. Door een druk op de ‘knop’ kan je vervolgens de camera van je telefoon bedienen (handig voor een groepsfoto), de Google Assistant gebruiken, oproepen beantwoorden en je muziek kiezen. Ook handig: dankzij de Always Together-functie waarschuwt je Jacquard je als je je telefoon thuis (of ergens anders) vergeet.

Het jasje komt in verschillende modellen en uitvoeringen en zal zo’n 175-200 euro kosten.