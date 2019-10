WK atletiek – Thiam sluit eerste dag na 200m af als tweede achter Johnson-Thompson

Nafi Thiam staat op het WK atletiek in Doha na de 200 meter, het vierde onderdeel van de zevenkamp, op de tweede plaats. De Britse Katarina Johnson-Thompson staat aan kop. Thiam liep naar een tijd van 24.60, wat haar de twaalfde plek en 924 punten opleverde. Johnson-Thompson (23.08) won de 200m, en wipt met de 1.071 punten die ze hierbij verzamelde over de Belgische naar de eerste stek. Hanne Maudens (23.81) presteerde sterk met een derde plaats (999 ptn) op de 200m. Noor Vidts (24.46) werd elfde en greep 937 punten.

Johnson-Thompson staat in de totaalstand aan kop met 4.138 punten, voor Thiam (4.042 ptn). Vidts (3.681 ptn) volgt als dertiende, Maudens (3.594) als zestiende (op negentien).

Thiam opende met 1.071 punten (13.36) op de 100m horden, waarna ze bij het hoogspringen over 1m95 ging (1.171 punten). Nadien, in het kogelstoten, zette de titelverdedigster 15m22 op de tabellen, goed voor 876 punten.

Donderdag volgen nog het verspringen, speerwerpen en de 800 meter.

bron: Belga