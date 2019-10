Verloofde Khashoggi: “Deze zaak zal Saoedi-Arabië overal achtervolgen”

“Alle ogen zijn gericht op het koninkrijk (Saoedi-Arabie) en deze kwestie zal hen overal achtervolgen.” Dat heeft Hatice Cengiz, de verloofde van de Jamal Khashoggi verklaard op de herdenkingsplechtigheid in het Turkse Istanboel voor de vermoorde Saoedische journalist. Voor het Saoedische consulaat in Istanboel werd een herdenkingsdienst georganiseerd voor Jamal Khashoggi. Het is exact een jaar geleden dat de Saoedische journalist in dat consulaat om het leven werd gebracht. De herdenkingsdienst begon met een minuut stilte om 13.14 uur (lokale tijd), het tijdstip waarop Khashoggi het consulaat binnenging om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz in orde te brengen.

Cengiz nam ook het woord tijdens de plechtigheid. “Vorig jaar stond ik hier. Ik was een verliefde vrouw, die aan het wachten was tot haar maar weer uit het consulaat kwam. We wilden iets gaan eten. We wilden onze vrienden uitnodigen voor ons huwelijk”, verklaarde ze. “Ik wil weten wat er met zijn lichaam gebeurde”, klonk het nog. “Ik wil dat de machthebbers verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden.”

Cengiz kreeg ook steun van Jeff Bezos, de eigenaar van The Washington Post, een krant waarvoor Khashoggi columnist was. “Niemand zou ooit mogen meemaken wat jij hebt moeten doorstaan”, reageerde de Amerikaanse zakenman. Op het podium vond ook een korte omhelzing plaats tussen Cengis en Bezos.

