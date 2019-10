Sp.a vraagt Homans om uitstel van debat als parlement cijfers niet op tijd te zien krijgt

Vlaams sp.a-fractieleider Conner Rousseau heeft kersvers parlementsvoorzitter Liesbeth Homans gevraagd om het debat over het Vlaams regeerakkoord van vrijdag uit te stellen als het parlement de begrotingstabellen voor die tijd niet te zien krijgt. De vuurdoop van minister-president Jan Jambon begon al meteen met een krachtmeting met het parlement. Twistappel waren de begrotingscijfers: de parlementsleden krijgen die pas volgende week, maar moeten vrijdag al wel debatteren en stemmen over de regeerverklaring. De oppositie legde zich daar niet zomaar bij neer en eiste de cijfers te zien te krijgen, maar na een schorsing van de zitting won Jambon zijn eerste potje armworstelen met de oppositie.

Sp.a wil het daar niet zomaar bij laten. Fractieleider Conner Rousseau heeft parlementsvoorzitter Liesbeth Homans in een e-mail gezegd dat de fractie de begrotingstabellen nog voor vrijdag wil zien, “anders vragen we uitstel van het debat”.

Rousseau spreekt van een ‘slap in the face’ van het parlement en een valse start voor de regering-Jambon. “Hoe kunnen we een deftig debat voeren als alle cijfers ontbreken? Nu moeten we discussiëren over de holle woorden van Jambon.”

bron: Belga