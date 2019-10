Klimaatjongeren met zeilboot vertrokken naar klimaattop in Chili

Vanuit Amsterdam is om 14 uur een dertigtal jonge klimaatactivisten met de zeilboot vertrokken naar Zuid-Amerika, waar ze de klimaatconferentie COP25 in Chili zullen bijwonen. Onder de opvarenden zijn ook Anuna De Wever (18), haar oudere zus Josefien Hoerée (23) en Adélaïde Charlier (18) van Youth For Climate Belgium. In totaal zal de “Sail to the Cop” van de jongeren zowat 7 weken duren. Met de zeilboot Regina Maris zullen ze eerst Casablanca, Tenerife en Kaapverdië aandoen om uiteindelijk de Atlantische Oceaan over te steken om rond 7 november aan te komen in Recife, Brazilië.

Nadat ze aan land zijn gekomen in Recife trekken de klimaatjongeren het Amazonewoud in naar Altamira. Ze zullen er met natuurbeschermingsorganisaties en traditionele leiders de aandacht vestigen op de rampzalige situatie van het regenwoud. Het laatste stuk van hun tocht verloopt per bus naar Chili, waar ze van 28 tot 30 november deelnemen aan de Youth Climate Conference in Valparaiso en vervolgens van 2 tot 13 december de COP25 in Santiago bijwonen.

Vlak voor hun vertrek in Amsterdam, gaven de jongeren nog korte speeches voor de tientallen aanwezigen. Voor Youth For Climate Belgium nam Adélaïde Charlier het woord. Ze vertelde onder meer dat in ons land begin dit jaar twintig weken op rij op donderdag klimaatspijbelaars op straat kwamen en waarom dat nodig was. “We vonden dat er een grote kloof is tussen wat politici aan het doen waren en wat wetenschappers zeiden”, aldus Charlier. “Nu is het erg belangrijk voor ons om onze boodschap aan de andere kant van de wereld te brengen zonder het vliegtuig te nemen.”

