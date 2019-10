Jambon begint met krachtmeting over begrotingscijfers

De vuurdoop van minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement is gestart met een incident. Na de regeringsverklaring van Jambon eisten alle oppositiepartijen (Vlaams Belang, Groen, sp.a en PVDA) in koor dat regering met de begrotingscijfers op de proppen zou komen. Jambon zelf wil die cijfers pas volgende week bespreken in een commissie. Daar nam de oppositie geen genoegen mee. De zitting moest even geschorst worden, maar uiteindelijk won Jambon zijn eerste krachtmeting met het parlement. “Alles staat en valt uiteraard met het budgettaire plaatje”, zei kersvers minister-president Jan Jambon in zijn regeerverklaring. Maar veel details over dat budgettaire plaatje zaten er niet in de verklaring van Jambon. Jambon zelf wil de cijferdiscussie liever evacueren naar volgende week. “Ik zal u volgende week graag uitleggen hoe we dat budgettair pad precies uitzetten. Ik zal de voorzitter van het parlement vragen om daarover een commissie bijeen te roepen. Vandaag heb ik u vooral willen doordringen van het belang van het maatschappelijk project waar we met deze regering voor gaan”, aldus Jambon.

Maar dat was niet naar de zin van oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, sp.a en PVDA. Zij eisten in koor dat de regering met cijfers voor de pinnen zou komen. Zij schermden daarbij met het reglement en met de agenda van het parlement. In die agenda staat dat de regering ook toelichting zou geven over de krachtlijnen van de begroting 2020. Jambon hield echter voet bij stuk en de zitting moest geschorst worden. Uiteindelijk won Jambon zijn eerste potje armworstelen met de oppositie. Voorlopig geen begrotingscijfers dus.

Vrijdag debatteert en stemt het parlement over de regeerverklaring en het vertrouwen in de regering.

