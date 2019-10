Britse regering publiceert voorstellen over Ierse grens

De Britse regering heeft haar compromisvoorstellen voor een geordend vertrek uit de Europese Unie op 31 oktober gepubliceerd. Die plannen kunnen volgens Londen vermijden dat er grenscontroles moeten plaatsvinden op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk.

Met de voorstellen wil premier Boris Johnson een alternatief voor de veelbesproken Ierse backstop voorstellen. Dat is de vangnetoplossing die zijn voorgangster Theresa May met de EU was overeengekomen om grenscontroles te vermijden en die het hele VK in een douanegemeenschap met de EU zou houden tot er een betere oplossing uit de bus zou komen. Die backstop, zo herhaalde Johnson op een congres van zijn conservatieve partij, is “antidemocratisch” en “inconsistent met de soevereiniteit van het VK”.

Johnson stelt nu voor dat de regelgeving voor goederen en voedingsmiddelen in Noord-Ierland afgestemd blijft op die van Ierland en dus de Europese interne markt. Dan zijn er geen volgens hem geen regelgevende controles nodig, maar het impliceert wel dat Noord-Ierland voor grote delen van zijn economie onderhevig blijft aan wetten waarin het geen zeggenschap heeft. Daarom zouden de Noord-Ierse regering en het parlement voor het einde van de overgangsperiode (eind 2020, nvdr), en vervolgens om de vier jaar, moeten instemmen met die regeling.

Tegelijkertijd blijft Johnson vastberaden om het hele VK aan het einde van de overgangsperiode uit de Europese douane-unie te halen. Dan komt er een douanegrens tussen Ierland en Noord-Ierland, maar dat hoeft volgens Londen niet te betekenen dat er ook controles moeten plaatsvinden op die grens. Dat moet “op gedecentraliseerde basis” kunnen, met elektronische middelen om het papierwerk af te wikken en “een zeer beperkt aantal fysieke controles” op de terreinen van de handelaars en andere locaties ver weg van de grens.

“Ik hoop dat deze voorstellen de basis kunnen vormen voor snelle onderhandelingen over een oplossing (…) zodat het VK de EU op 31 oktober op een geordende manier kan verlaten”, zo schrijft Johnson in een begeleidende brief aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Britse premier herhaalde woensdag op het partijcongres nogmaals dat hij zijn land desnoods ook zonder akkoord over de boedelscheiding eind deze maand uit de EU zal halen.

Bron: Belga