Vrijdag passeert orkaan Lorenzo ons land. Moeten we ons zorgen maken?

Midden op de Atlantische Oceaan heeft zich afgelopen zondag een zware orkaan ontwikkeld. Die stevent af op ons land, maar volgens Frank Deboosere moeten we ons niet op het ergste voorbereiden.

Orkaan Lorenzo ontstond afgelopen zondag boven de Atlantische oceaan en groeide heel snel uit tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste categorie. Er werden windsnelheden van 230 km/u gemeten, wat enorm veel schade zou kunnen aanrichten op het land. Intussen is Lorenzo afgezwakt tot een orkaan van categorie 2, met snelheden van zo’n 150 km/u per uur in het oog.

Felle buien

De tropische cycloon trok dinsdag langs de Portugese eilandengroep Azoren in de Atlantische Oceaan, waar hij voor metershoge golven zorgde. Lorenzo stormt af op onze regionen, en vrijdag zal hij ons land en Nederland passeren.

Weerman Frank Deboosere legt uit dat we niet hoeven te panikeren. “Bij het oversteken van de Atlantische Oceaan komen tropische cyclonen boven kouder zeewater, waardoor ze veel van hun energie verliezen. Op vrijdag 4 oktober 2019 zullen de restanten van ex-orkaan Lorenzo passeren over de Benelux. Dat zorgt voor 5 tot 10 mm neerslag: regen in de voormiddag, felle buien na de middag”, klinkt het op zijn website.