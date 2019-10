Antwerpse glazenwasser bekent ineens seriemoordenaar te zijn

Glazenwasser Stephaan du Lion was opgepakt wegens verdenking van één moord. Die bekende hij ook. In de rechtbank vertelde hij tot ieders verrassing dat hij nog drie vrouwen heeft omgebracht. Dat maakt van hem een seriemoordenaar.

Du Lion werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op de 30-jarige Antwerpse Ariane Mazijn in 1992. De moord was jarenlang een raadsel gebleven. Niemand begreep wie in haar appartement wou binnendringen en de vrouw naar het leven had willen staan.

Pas toen hij in 2015 betrapt werd op een diefstal en na zijn veroordeling zijn DNA werd opgenomen in de DNA-databank, liep hij tegen de lamp. Zijn DNA kwam overeen met het DNA van de moordenaar van Mazijn.

Eve Poppe

Het Antwerpse gerecht koppelde hem vorige week onverwacht ook aan de moord op Eve Poppe in de Antwerpse wijk Luchtbal in 1997. Ook die moord was jarenlang onopgelost gebleven. Aanvankelijk weigerde Du Lion om hierover antwoorden te geven. Gisteren besloot Du L. echter te praten en bekende hij de tweede moord.

Lutgarda Bogaerts en Maria van den Reeck

Vervolgens vertelde de man, glazenwasser van beroep, ook over twee andere moorden die hij had gepleegd. Du Lion zei in 1993 de 28-jarige Lutgarda Bogaerts in Oelegem te hebben vermoord en in 1994 de 46-jarige Maria van den Reeck in Antwerpen. Het parket zal de vordering nu uitbreiden met deze nieuwe feiten.

Zijn advocaten Seno De Vriendt en Christian Clement willen niet reageren. “In de huidige stand van het onderzoek kunnen we geen commentaar kwijt.”