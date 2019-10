Trump riep hulp in van Australische premier om onderzoek Mueller te counteren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft druk gezet op de Australische premier, de conservatief Scott Morrison, om te helpen bij een onderzoek naar het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller tegen Trump had geopend. Mueller onderzocht verdachtmakingen van buitenlandse inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Bij een telefoongesprek begin september zette Trump Morrison onder druk om de VS-minister van Justitie Bill Barr te helpen aan nuttige informatie. Zijn ministerie voerde op dat moment een onderzoek om de inspanningen van Mueller in diskrediet te brengen, schrijft de New York Times, die twee bronnen uit de VS citeert die op de hoogte waren van het telefoongesprek.

Australië bevestigde onomwonden het gesprek tussen de twee leiders en de bereidwilligheid van de conservatief Morrison om zijn rechts-populistische ambtgenoot in de VS te helpen. “De Australische regering is steeds bereid geweest te helpen en samen te werken om bepaalde aspecten van een onderzoek op te klaren”, zei een woordvoerder van de Australische regering aan openbare omroep ABC.

Het Witte Huis zorgde ervoor dat slechts een select gezelschap uit de omgeving van Trump toegang had tot de transcriptie tussen Trump en Morrison. Dezelfde procedure werd toepast voor het telefoongesprek dat Trump eind juli voerde met de Oekraïense premier, Volodimir Zelenski. Trump vroeg hem om een onderzoek naar de zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden.

“Het gesprek tussen Trump en de Australische premier Scott Morrison toont aan dat de president diplomatie van hoog niveau inzet om zijn eigen politieke belangen te dienen”, merkt de New York Times op.

