Recordaantal nieuwe personenwagens in derde kwartaal

In de periode juli-augustus werd met 128.766 personenwagens een recordaantal nieuwe auto’s ingeschreven. Dat melden de federale overheidsdienst Economie en automobielfederatie Febiac vandaag. September klokte af op 35.720 nieuwe personenwagens: een forse stijging op een jaar tijd met meer dan 30 procent, maar die te verklaren is omdat een jaar eerder de nieuwe en strengere WLTP-emissienormen in voege traden. In september 2018 was er sprake van een compensatie van de fors meer inschrijvingen de maanden voordien van wagens gehomologeerd volgens de oude normen.

Conclusies trekken uit de septembercijfers is daarom moeilijk, maar op kwartaalvlak is er dus een nieuw record met 128.766. Twaalf maanden eerder waren er dat 124.353.

Peugeot was in september het populairste merk (2.926, 8,2 procent marktaandeel), voor Renault (2.896) en Volkswagen (2.788). Die rangorde wijzigt voor het kwartaal, met Volkswagen dat de kroon spant met 43.326 wagens (9,9 procent), voor Renault (38.360) en Peugeot (33.139).

bron: Belga