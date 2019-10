Politie schiet met scherp, betoger zwaargewond

Bij nieuwe betogingen in Hongkong heeft de politie voor het eerst met scherp geschoten. Daarbij is zeker een betoger gewond geraakt door een kogel in de borst, zo melden verschillende media. De Hongkongse politie verwacht vandaag “gewelddadige aanvallen” in de voormalige Britse kolonie. De Volksrepubliek China viert zijn zeventigjarig bestaan, en ondanks een verbod trokken betogers toch op straat.

De Chinese autoriteiten willen vermijden dat protesten de centrale regering in Peking in verlegenheid brengen. Burgerrechtenorganisatie CHRF zei gisteren dat de autoriteiten weigeren toestemming te geven voor een mars vandaag.

Al bijna vier maanden lang worden er bijna dagelijks betogingen gehouden tegen de toenemende invloed van China en voor democratische hervormingen. In de aanloop naar China’s verjaardag zijn de spanningen nog verder opgelopen. Bij de protesten van afgelopen weekend heeft de politie naar eigen zeggen 157 mensen gearresteerd, onder wie 67 studenten.

Bron: Belga