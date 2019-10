Gekwaak van studenten moet ophouden voor Leuvenaars ontwaken

De stad Leuven, de lokale politie en de studentenkoepel LOKO nemen bij aanvang van het nieuwe academiejaar een reeks initiatieven die de studenten moeten aanzetten om overlast te beperken tijdens het uitgaan. “Stop uw gekwaak voor ik ontwaak” is de veelzeggende slogan die de jongeren moet behoeden voor GAS-boetes. Dat meldt het stadsbestuur dinsdag. Met de komst van de studenten stijgt het inwonersaantal van Leuven met vijftig procent. Enkele nieuwe initiatieven moeten hen ertoe aanzetten om uit te gaan met respect voor de stad en de inwoners. Die initiatieven kwamen tot stand in overleg met de onderwijsinstellingen KU Leuven, hogeschool UCLL en Luca. “De stad, onderwijsinstellingen en de studenten slaan de handen in elkaar om de overlast te beperken”, zegt schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen).

De preventiedienst van de stad lanceert een informatie- en sensibiliseringscampagne over het politiereglement en de gemeentelijke administratieve sancties. Met overlastfenomenen zoals nachtlawaai, wildplassen, alcohol drinken op straat na middernacht en fietsen verplaatsen of vernielen riskeren studenten een GAS-boete van maximaal 350 euro. Voor bepaalde overtredingen is een alternatieve straf mogelijk, zoals een dagje meelopen met de groen- of reinigingsdienst of deelnemen aan een cursus over alcohol en overlast.

Met affiches, postkaarten, gadgets en afbreekbare grondmarkeringen spoort de stad studenten aan om het niet al te bont te maken tijdens het fuiven. Op straat, maar ook op kotfeestjes. Fakbars zetten stewards in en LOKO organiseert trajectcontroles in straten met veel doortrekkende studenten. Zij die zich over een bepaalde afstand muisstil kunnen verplaatsen, krijgen een beloning. De politie zet gerichte overlastteams in, met dagelijks extra ploegen tijdens de eerste weken.

bron: Belga