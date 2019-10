Elise Mertens ligt uit dubbeltoernooi

Elise Mertens is vandaag uitgeschakeld in het dubbelspel op het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar). Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka verloor Mertens in twee sets van de Amerikanen Sofia Kenin en Bethanie Mattek-Sands. Het werd 6-3 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 33 minuten.

Mertens en Sabalenka vormden het derde reekshoofd in Peking. In de eerste ronde waren de US Open-kampioenen vrij.

In het enkelspel kende Elise Mertens (WTA 23) gisteren wel succes en plaatste ze zich voor de tweede ronde. Ze komt daarin uit tegen Bianca Andreescu (WTA 6), de Canadese die haar op de US Open versloeg in de kwartfinales en daarna ook de titel pakte.

