Club Brugge start zonder diepe spits tegen Real, dat rekent op Hazard en Courtois

Club-coach Philippe Clement rekent vanavond (18u55) op de tweede speeldag in groep A van de Champions League tegen Real Madrid op Percy Tau, Emmanuel Dennis en Krépin Diatta om doelpunten te maken op Spaanse bodem. David Okereke blijft op de bank in een Brugse basisopstelling zonder verrassingen. Real Madrid begint in Bernabeu met zijn sterkste ploeg, mét Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois aan de aftrap. Simon Mignolet krijgt een viermansdefensie met daarin Fede Ricca, Simon Deli, Brandon Mechele en Clinton Mata voor zich. Mitrovic ligt in de lappenmand. Op het middenveld zijn Hans Vanaken, Mats Rits en aanvoerder Ruud Vormer certitudes in afwezigheid van de geblesseerde Balanta. Voorin start het trio Diatta, Dennis en Tau, die tegen de Koninklijke zijn Champions League-debuut maakt. Met David Okereke, Mbaye Diagne, Loïs Opende en Jelle Vossen zit er nog heel wat vuurkracht op de Brugse bank.

Real Madrid wil niet weten van onderschatting. Coach Zinédine Zidane stuurt dan ook zijn sterkste elftal de wei in tegen de Belgische vicekampioen. Courtois ziet aanvoerder Sergio Ramos terugkeren centraal in de verdediging. De andere verdedigers zijn Carvajal, Varane en Nacho. Kroos, Casemiro en Modric delen de lakens uit op het middenveld. Hazard, Lucas Vazquez en man in vorm Benzema zullen de voorhoede leiden. Marcelo en Vinicius zijn de opvallendste bankzitters.

Club Brugge bleef op de openingspeeldag steken op een doelpuntenloos gelijkspel tegen Galatasaray, Real Madrid ging met de billen bloot in het Parijs van PSG.

bron: Belga