Champions League – Zidane geeft korte uitleg bij wissel Courtois: “Hij voelde zich gewoon niet goed”

Real Madrid pakte tegen Club Brugge dan wel in extremis een punt (2-2), trainer Zinédine Zidane was nadien niet tevreden over zijn ploeg. “We moeten onze attitude aanpassen”, verklaarde de Fransman. “We zaten niet helemaal in de wedstrijd en dan is er maar iets kleins nodig om alles te doen kantelen”, zei Zidane na de wedstrijd. “We hebben Club Brugge goed bestudeerd en wisten dat ze gevaarlijk waren. Onze eerste helft was niet goed en de spelers van Club Brugge hebben goed verdedigd.”

Over de wissel van Thibaut Courtois bleef de trainer kort. “Hij voelde zich gewoon niet goed”, klonk het. De Limburger slikte in de eerste periode twee doelpunten en bleef tijdens de rust binnen.

bron: Belga