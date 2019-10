Boris Johnson ontkent Britse plannen voor controles in omgeving Ierse grens

“Er zijn heel goede redenen waarom dit geen goed idee zou zijn.” In een interview met de BBC heeft de Britse premier Boris Johnson vandaag ontkend dat hij de Europese Unie wil voorstellen om de Ierse grenskwestie op te lossen door douanecontroles te laten uitvoeren in speciaal daarvoor opgerichte centra op 5 à 10 kilometer van de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Uit documenten die gelekt zijn via de Ierse openbare omroep RTE moet blijken dat de regering-Johnson eindelijk een eigen voorstel heeft om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden dat de gewraakte backstop overbodig maakt. Londen zou zijn Europese onderhandelingspartners willen voorstellen om “binnenlandse centra voor douane-inklaring” op te richten. In die centra zouden transporteurs die producten over de Ierse grens brengen hun douaneformaliteiten kunnen afhandelen. Er zou aan beide zijden van de grens een tiental van die centra worden opgericht, 5 tot 10 kilometer van de grens verwijderd. Trucks die de grens passeren, zouden met een gps-toestel worden uitgerust om hun bewegingen in realtime te volgen.

Meteen nadat de Britse ‘non-paper’ gelekt was, schoot de Ierse regering het voorstel al af. Minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney noemde het idee niet ernstig. Noord-Ierland en Ierland “verdienen beter”, zei hij.

Maar Boris Johnson ontkent dat hij een dergelijk voorstel zou willen neerleggen. “Dat is helemaal niet wat wij voorstellen. Er zijn heel goede redenen waarom dit geen goed idee zou zijn en ik denk dat iedereen die vertrouwd is met de situatie in Noord-Ierland dit niet zou willen om praktische én om sentimentele redenen die helemaal te begrijpen zijn.” Toch, zegt Johnson, is de “realiteit” dat er na de brexit op de een of andere manier douanecontroles zullen moeten worden uitgevoerd op het Ierse eiland.

De eerste minister belooft “zeer snel” met een “zeer goed aanbod” te komen. Wellicht lanceert hij een concreet voorstel na afloop van het congres van zijn Conservatieve Partij in Manchester. Johnson is morgen de slotspreker op dat congres.

