Belgen in het buitenland – Thomas Meunier blijft foutloos met PSG in Champions League, Bayern vernedert Tottenham

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond ook zijn tweede Champions League-wedstrijd in groep A gewonnen. De Franse landskampioen zette Galatasaray in de Turkse heksenketel opzij met 0-1. Club Brugge is daardoor voorlopig tweede in de poule. Bayern München smeerde Tottenham Hotspur een vernederende 2-7 nederlaag aan in Londen. Na het puntenverlies van Real Madrid tegen Club Brugge eerder op de avond kon PSG, dat de Koninklijke op de openingsspeeldag over de knie legde met 3-0, al een optie nemen op de knock-outfase van het kampioenenbal. Dan moesten de manschappen van Thomas Tuchel in Istanboel wel zien te winnen van Galatasaray. Met Thomas Meunier in de basis domineerden de Fransen, maar pas in de tweede helft brak Mauro Icardi (52.) van dichtbij de ban. PSG kreeg nog kansen, maar liet na de score verder uit te diepen. De leiding in groep A is met 6 op 6 stevig in Franse handen. Club Brugge (2 ptn) is de verrassend tweede, voor Real Madrid en Galatasaray (elk 1 ptn).

In groep B stond Bayern München, dat zich met een thuismatch tegen Rode Ster (3-0 winst) opwarmde in het kampioenenbal, voor de lastige verplaatsing naar het Tottenham Hotspur Stadium in Londen. De Spurs waren na het gelijkspel bij Olympiakos gebrand op een eerste Champions League-overwinning dit seizoen. Het centrale duo Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zag hoe Son (12.) vroeg balverlies van de “Rekordmeister” genadeloos afstrafte. Bayern liet het niet aan zijn hart komen en ging via Kimmich (15.), Lewandowski (45.) en Gnabry (53. en 55.) op en over de Spurs. Kane (61.) milderde vanaf de stip nog tot 2-4, maar Tottenham moest de kelk alsnog tot de bodem ledigen. Gnabry (83. en 88.) en Lewandowski bracht de Londenaars het schaamrood op de wangen. Bayern (6 ptn) voert de stand aan. Rode Ster, dat Olympiakos vloerde met 3-1, is tweede met drie punten. Olympiakos en Tottenham (elk 1 pt) sluiten de rij.

Zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne toonde Manchester City zich in poule C met 2-0 de betere van Dinamo Zagreb. De Citizens waren voor eigen publiek heer en meester, maar konden de match pas in de slotminuten helemaal doodmaken. Sterling (66.) bezorgde City de 1-0, invaller Foden (90.+5) verzekerde de 6 op 6. Zagreb en Shakhtar (3 ptn) volgen, het Atalanta van Timothy Castagne wacht in zijn eerste Champions League-campagne nog op punten.

bron: Belga