André Greipel laat contract bij Arkea-Samsic ontbinden

De wegen van André Greipel en Arkea-Samsic scheiden op het einde van het seizoen. De Franse wielerploeg ging in op het verzoek van de Duitse sprinter om zijn contract te ontbinden, zo maakten beide partijen vandaag bekend. De 37-jarige Greipel maakt in november zijn plannen voor het wielerjaar 2020 bekend. Greipel kreeg vorig jaar geen contractverlenging bij Lotto Soudal, dat de kaart van de jonge Australiër Caleb Ewan trok. Het Duitse ouderdomsdeken moest Arkea-Samsic mee op de kaart zetten, maar bleef in 2019 beneden zijn niveau. Voor zijn nieuwe werkgever won hij dit jaar één keer, een etappe in de Ronde van Burkina Faso. “Ik was onvoldoende voorbereid voor mijn doelen. Ik vocht meerdere maanden tegen een bacteriële ziekte. Pas twee weken voor de start van de Tour was ik daarvan helemaal hersteld”, legt “de Gorilla” uit in een persbericht.

Donderdag rijdt de aimabele Duitser met de Sparkassen Münsterland Giro zijn laatste koers voor Arkea-Samsic. “We gaan er voor een topuitslag. Nadien zal ik even uitrusten en op vakantie gaan met de familie. In de week van 4 november zal ik mijn plannen voor het wielerjaar 2020 uit de doeken doen”, zegt Greipel nog.

Arkea-Samsic ging in op Greipels verzoek om zijn contract, dat nog tot eind 2021 liep, te ontbinden. “We zijn uiteraard heel teleurgesteld over de prestaties van André dit seizoen. Het bilan van de hele ploeg oogt pover”, aldus algemeen directeur Emmanuel Hubert. “Zijn slechte resultaten staan in schril contrast met de menselijke kwaliteiten van Greipel en de ervaring die hij bijbracht. We hebben een groot kampioen en een mooie mensen leren kennen.”

bron: Belga