Je smartphonebatterij beïnvloedt je sociale leven

Je bent gezellig iets aan het drinken met vrienden en de tijd vliegt voorbij. Je kijkt even op je smartphone en plots zie je dat je nog maar 8% batterij hebt. Stress, ramp, paniek. Je zoekt snel je spullen bij elkaar, rept je naar huis en kan je telefoon nog net voor hij uitvalt aan de lader leggen. Oef. Slecht nieuws: je laat je sociaal leven bepalen door je smartphonebatterij.

Er zijn heel wat dingen die een invloed kunnen hebben op je leven. Denk bijvoorbeeld aan werk, kinderen, relaties… En dat is helemaal ok, want prioriteiten stellen is nu eenmaal noodzakelijk. Maar als we ons leven laten bepalen door iets als een smartphonebatterij is het wellicht tijd om onszelf in vraag te stellen.

FOMO

Thomas Robinson van de Cass Business School in Londen besloot om te onderzoeken welke invloed de batterij van onze smartphone uitoefent op ons leven. Hij bestudeerde daarom het gedrag van 22 pendelaars. Wat bleek? Als onze smartphonebatterij bijna leeg is, ervaren we de ruimte-tijd helemaal anders. Sommigen van ons schieten in blinde paniek, anderen zijn bang om de controle te verliezen. Want ja, ons leven wordt voor een groot deel bepaald door onze smartphones. Zonder Google Maps kennen we onze weg niet, zonder Instagram ervaren we FOMO en zonder Tinder zijn we bang om de liefde van ons leven te ontlopen. Misschien is het geen slecht idee om volgende keer dat je afspreekt met vrienden je smartphone bewust thuis te laten – je weet wel, digital detox. Of je neemt een powerbank mee, dat kan natuurlijk ook.