Zoom-in: Werkgeluk en -voordelen bij TVH

Als groeiend bedrijf hecht TVH veel belang aan zijn werknemers en hun werkgeluk. «Via ‘TVH Nudge’ bieden we bijvoorbeeld sportlessen aan, gezonde lunches, wekelijks fruit, pauzes met een massagestoel, ontspanningsruimtes en meer», aldus Isabelle Van de Voorde, communicatieverantwoordelijke bij TVH. «Maar ook onze filevrije omgeving is voor collega’s een groot pluspunt.»

TVH, met hoofdzetel in Waregem, is wereldspeler op het vlak van heftrucks en industriële voertuigen en onderdelen voor die machines. Wereldwijd werken er meer dan 6.700 medewerkers. Met zijn Nudge-programma geeft TVH hen een duwtje in de rug om gezonde keuzes te maken. Isabelle: «We proberen de werkomgeving zo in te richten dat ze aanmoedigt om de gezonde optie te kiezen. Zo houden we onze mensen gezonder, gemotiveerder en gelukkiger.»

TVH Nudge: gezondheid troef

Op dit moment focust TVH Nudge op het thema gezonde voeding. «Extra initiatieven die we daarrond voor medewerkers organiseren zijn een gezonde ontbijtmarkt en een infosessie van een erkend diëtiste bijvoorbeeld. Het volgende thema wordt mentaal welzijn, vaak nog een ietwat geschuwd en onderbelicht onderwerp. Terwijl het net cruciaal is voor werkgeluk en een goede work-life-balance.»

150 vacatures in een filevrije omgeving

TVH viert dit jaar zijn 50ste verjaardag, en kent al jaren een continue groei. «Momenteel staan er over alle afdelingen heen zo’n 150 vacatures open. Met onze locatie langs de E17 en net op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen, zitten we met TVH in een filevrije omgeving, wat sollicitanten als een groot voordeel zien in deze tijd en hopelijk de juiste mensen helpt aantrekken», besluit Isabelle.

Ontdek alle vacatures op www.werkenbijtvh.be.