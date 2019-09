Groene ondernemers in de kijker op VOKA OPEN BEDRIJVENDAG

Benieuwd hoe het er aan toegaat in een suikerfabriek? Hoe hondenbrokken gemaakt worden? Wat er precies gebeurt in het Vlaams Parlement? Hoe een indoor skipiste ook in de zomer kan openblijven? Of wil je eens gaan spieken in het bedrijf van je dromen? Dan is Voka Open bedrijvendag op zondag 6 oktober iets voor jou. Dit jaar worden vooral ‘groene’ ondernemers in de bloemetjes gezet.

Al sinds 1991 is het elk jaar opendeurdag bij honderden bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren. Je ontdekt er hoe je favoriete producten gemaakt worden, leert de werknemers kennen en laat je inspireren door de vele ondernemersverhalen. Helemaal gratis.

Één grote jobbeurs

Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, komt Voka Open Bedrijvendag goed van pas als grootste jobbeurs van het land. Je snuift meteen de sfeer op en je leert op korte tijd heel veel bij over de werking van de organisatie. Bovendien weet niemand dat jij eigenlijk geen gewone bezoeker bent, dus zal je eerlijke antwoorden krijgen.

‘GROEN: duurzaam ondernemen’

Veel ondernemers dragen duurzaam ondernemen al hoog in het vaandel en doen heel wat groene inspanningen. Hiermee scoren ze zowel bij klanten, sollicitanten als medewerkers. Het thema van Voka Open Bedrijvendag luidt dit jaar dan ook ‘GROEN: duurzaam ondernemen’. De bedrijven met een groene focus kan je bezoeken in de ‘Greenspot’, de hotspot voor duurzame ondernemers.

De officiële partner voor dit thema is Lidl Belgium. Als één van de meest snelgroeiende retailers zet Lidl Belgium voortdurend in op duurzaamheid, vertelt Philippe Weiler, head of sustainability bij Lidl Belgium: «In 2016 zette Lidl de krijtlijnen uit van een nieuwe duurzaamheidsstrategie. Op sommige vlakken maakten we ongelooflijke vooruitgang, zoals in ons lokaal, biologisch en vegetarisch assortiment, alsook op vlak van dierenwelzijn. Op andere terreinen blijft er werk aan de winkel, zoals in de strijd tegen voedselverspilling. In het licht van onze inspanningen zijn we dan ook verheugd om de officiële partner van het jaarthema te zijn van Voka Open Bedrijvendag!